ÅÚ²°ÂÀË±¡Ö¤È¤Æ¤âÃÎÅª¤ÇÇî¼±¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¤º¤ë¤¤¡×ËåÅªÂ¸ºß¤ÇºòÇ¯10Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Î28ºÐ½÷Í¥Àä»¿
½÷Í¥¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ª¤Ã¤Á¡×¡Ö¤Ï¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÅÚ²°¤Ï¿ùºé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Ê¬¤«¤ë¼Çµï¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌò¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¡ÊÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÖ¤»¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¤È¡¢¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¿ùºé¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÚ²°¤Ï¿ùºé¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ï²Ö¤¬15ºÐ¤Ç¡¢»ä¤¬17ºÐ¤Î¤È¤¡£³Ø±à¤â¤Î¤ÇºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢²Ö¤¬15ºÐ¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¾Ð¤¤Êý¤¬¡Ø¥¨¥Ø¥Ø¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤ª¼Çµï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¥¹¥´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¡£ÅÚ²°¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤Î²Ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÃÎÅª¤ÇÇî¼±¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À¡¢¾Ð¤¤Êý¤Ï¡Ø¥¨¥Ø¥Ø¥Ã¡Ù¤À¤«¤é¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ùºé¤ÎÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë¡£¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¡£°áÁõ¤â¡¢¤Õ¤À¤ó¤â¡¢¤Ç¤â¡¢¾Ð¤¤Êý¤¬¡Ø¥¨¥Ø¥Ø¥Ã¡Ù¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡£ÃÎÅª¤ÇÇî¼±¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£