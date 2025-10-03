【和食さと】新メニューをお得にお試し！テイクアウトすると最大216円オフに。

「和食さと」では、2025年10月2日から29日まで、テイクアウトの新作メニューをお得に楽しめる「さとの新メニューお試しキャンペーン」を198店舗で開催しています。

弁当3品に加え「わっしょくん大判焼き」も特別価格に

10月のテイクアウトキャンペーンは、秋冬の新作3品をいずれも216円オフ、「わっしょくん大判焼き（3個）」を108円オフで販売。「和食さと」が初めての人も、お得にテイクアウトメニューを楽しめます。

・牡蠣フライ弁当

サクサク、ジューシーな牡蠣フライ4粒が入った、毎年人気のメニューです。

通常価格1132円→特別価格916円。

・ハンバーグと牡蠣フライ弁当

ジューシーなハンバーグと、濃厚な旨みとサクサク食感の牡蠣フライがバランスよく楽しめます。

通常価格1132円→特別価格916円。

・帆立と鮭の上天丼

プリプリ食感の帆立と、旨みが凝縮された鮭、さらには季節の野菜を盛り込んでいます。

通常価格1402円→特別価格1186円。

・わっしょくん大判焼き（3個）

和食さとのキャラクター「わっしょくん」印入り。こんがり焼き上がった香ばしい生地と、たっぷりと詰まった餡のやさしい甘さを味わってください。

通常価格538円→特別価格430円。

テイクアウト販売時間は11時から22時まで。注文を受けてから調理するため時間がかかる場合があります。

一部店舗では商品内容および器が異なる場合や改装などで休業中の場合、予告なく変更する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部