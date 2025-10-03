しまむら系列シャンブルにピングー寝具が大量入荷！クッション・ブランケット・枕パッドなど全アイテム一挙公開
しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、世界で一番有名なペンギン「ピングー」の寝具・インテリアグッズが登場！2025年10月1日から全国のシャンブル店舗とオンラインストアで発売がスタートした。
【画像】シャンブル限定ピングーグッズをすべて見る
今回のコレクションは、マーチングバンド柄とさまざまなポーズのピングー＆ピンガの総柄という2つのデザインを中心に展開。パステルカラーを基調とした優しい色合いで、どんな部屋にもなじみやすいラインナップとなっている。
■多機能で使いやすい、こだわりのクッションアイテム
まず注目したいのが、ピングーの顔をそのまま再現した「ダイカットフェイスクッション」(1990円)。ブラックカラーのピングーフェイスは、お部屋にちょこんと置くだけでも存在感抜群。思わず抱きしめたくなるかわいさだ。
「ダイカットクッション」(1590円)は、マーチングバンド柄のブルーとピングー語「ヌート！ヌート！」が印象的なホワイトの2種類。約40×48センチのちょうどいいサイズ感で、ソファや床でのくつろぎタイムのおともに最適。
デスクワークの強い味方となるのが「腰当てクッション」(1990円)。腰回りをしっかりサポートしてくれるだけでなく、お昼寝枕や足枕としても活用できる万能アイテム。ブルーは爽やかなマーチングバンド柄、ホワイトは浮き輪を持ったピングー＆ピンガの愛らしいデザインとなっている。
「シートクッション」(1290円)は、縫い付けの紐で椅子にしっかり固定できる便利な仕様。43×43センチのサイズで、ダイニングチェアやオフィスチェアにぴったり。長時間の座り仕事も快適にサポートしてくれる。
読書やスマホタイムに重宝するのが「ムーンクッション」(1990円)。三日月型の独特な形状は、ひじ置きや背あてなど、シーンに応じてさまざまな使い方ができる。30×60センチのコンパクトサイズで、持ち運びも楽々。
三角形デザインの「トライアングルクッション」(2390円)は、椅子と体の間に挟んだり、ピロークッションとして使ったりと、いつでもどこでも心地よい空間を演出してくれる優れもの。
■快適な睡眠をサポートする寝具シリーズ
寝室をピングーワールドに変身させる「敷きパッド」(2990円)は、100×205センチのシングルサイズ。マーチングバンドの総柄(アイボリー)とピングー＆ピンガの総柄(グレー)の2パターンで、ベッドメイキングが楽しくなりそう。敷きパッドと同じ柄展開の「枕パッド」(990円)とセットでそろえれば、統一感のあるベッドルームを演出できる。
「ブランケット」(1290円)は70×100センチのコンパクトサイズで、ひざ掛けとしてはもちろん、お昼寝用や車内での使用にも便利。こちらも敷きパッドと同柄でそろえたい。
横向き寝派にうれしい「抱き枕」(2990円)は、30×110センチの絶妙なサイズ感。抱いて寝ることで安心感を得られ、質の高い睡眠をサポートしてくれる。
人気アイテムは売り切れ必至なので、気になる商品は早めにチェックしよう。ピングーたちと一緒に、秋冬のお部屋時間をもっと楽しく、もっと快適に過ごしてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 JOKER,NHK, NEP, PPI
