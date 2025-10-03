高齢者や障がい者などの生活を支える最新の介護用品を集めた展示会が鹿児島市で始まりました。イベントには三笠宮家の瑶子さまがご臨席。難聴についての講演を聞き、病気について知ることの重要性を述べられました。



鹿児島市のカクイックス交流センターで3日から始まったのは「快護生活フェス」です。10月1日の「福祉用具の日」に合わせて毎年開催されていて今回は県の内外から63の企業が参加。





車椅子や電動ベッドなど5000点以上が展示されています。こちらは歩道を走れる最新の近距離モビリティ。免許が不要で、高齢者でも簡単に操作することができるということです。また、3日は三笠宮家の瑶子さまがご臨席になりました。難聴についての講演をお聞きになった瑶子さま。自身も20代の頃から低い音を聞き取ることが難しい、感音性難聴を患っておられるといいます。誰もがなり得る難聴について知っておくことの重要性を述べられました。(瑶子さま)「塩田知事の声が聞こえなくなったら補聴器を試したらどうかというポスターを作ってみたらどうだと話しておりました。必ずみなさまに起こりうることなので今のうちから情報として持っておくというのは一番大切なことなのではないか」(聴脳科学総合研究所・中石真一路所長)「難聴を正しく理解してどんなリスクがあるのかをみなさんに知ってもらうことがまだ鹿児島ではできていない。まずそこから」このイベントは4日まで開かれています。