MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、全ての対戦カードが出揃ったポストシーズン地区シリーズの組み合わせを紹介。各カードの注目ポイントを挙げた。

ワイルドカードシリーズでパドレスを撃破したカブスは、今季メジャー最高勝率を誇ったブルワーズと対戦。球界屈指の機動力と、粒ぞろいのブルペンに期待を寄せた。注目選手には、好調が続く鈴木誠也外野手を指名した。

■リーグトップを争う盗塁数

公式サイトは記事の冒頭で、同地区でしのぎを削った両球団の対戦成績を紹介。レギュラーシーズンではカブスが7勝6敗でややリード。ポストシーズンでの組み合わせは、今回が初めてになるという。

同記事は、今回の見どころに「救援陣の戦い」をピックアップ。「カブスのブルペンは、今季終盤の1カ月で30.8%の三振割合だった」と高く評価。また、リーグ1位と2位（ブルワーズ164、カブス161）を誇る盗塁数の多さも挙げ、「走者が出ればバッテリーは警戒を怠れない」と機動力にも強みがあるとした。

注目選手には、9月後半から爆発的な打棒を見せる鈴木を指名。日本選手の右打者として初の30本塁打超え（32本塁打）を記録した鈴木の好調ぶりに言及したが、一方で「今季13試合で6安打、打率.120、22三振、OPS.428と苦戦している」とブルワーズ戦との相性の悪さを指摘。ブルワーズ投手陣をどこまで攻略できるかに焦点をあてた。

ナ・リーグ中地区同士の対戦となった地区シリーズは、4日（同5日）からブルワーズの本拠地アメリカンファミリーフィールドで開幕する。今永昇太投手と鈴木の活躍にも期待だ。