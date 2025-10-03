清 竜人、年内をもって活動の一時休止を発表。清 竜人25現体制ラストライブ開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

清 竜人が、年内をもって活動の一時休止することを発表した。

■清 竜人25現体制のラストライブはKT Zepp Yokohamaで開催

清 竜人はあらたな音楽活動へ向けての準備期間に入るため、現在進行している全ての活動を2025年末をもって一時休止する。

これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了し、12月21日、KT Zepp Yokohamaにて、現体制でのラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』を開催する。

本公演では、最前エリアへの入場や公開リハーサルが観覧出来るチケット、オリジナルグッズ付きのスペシャルなチケットなど、ラストライブにふさわしい様々なチケットを販売。10月3日19時よりイープラスにて抽選先行が受付開始となる。

また、清 竜人名義の公演については、すでに発表済みのアコースティック編成ライブ『KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live』が活動休止前ラストの公演となる。チケットは現在、イープラスにて2次先着先行を受付中。

活動再開時期は未定となっているが、清 竜人のリスタートに期待したい。

メイン写真：清 竜人25

■清 竜人コメント

