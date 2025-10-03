Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月3日は、Xiaomi（シャオミ）のコンパクトスマートフォン「Xiaomi 15」がお得に登場しています。

ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したフラッグシップモデルですよ！

■この記事で紹介している商品

シャオミ( Xi aomi) SIMフリー スマートフォン Xi aomi 15 12GB 512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素 カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック 103,500円 Amazonで見る PR PR

シャオミの「Xiaomi 15」が25%オフ！ ライカ共同開発の搭載で撮影の楽しみが倍増

ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載した、Xiaomi（シャオミ）の「Xiaomi 15」が25%オフ。

2025年4月に販売開始したシリーズのコンパクトフラッグシップモデルが今だけ103,500円で購入できるチャンスです。

23mmのメインカメラに加えて、60mmの望遠カメラと14mmの超広角カメラを採用。それぞれにプロ仕様のライカSummilux光学レンズを使用し、大口径の絞りと優れた光学性能を備えています。

あらゆる焦点距離に対応しており、近くも、遠くも、ディテールを逃さずに撮影することが可能です。

AIコンピュテーショナルフォトグラフィ機能により、映画のような鮮やかなトーンを表現したり、複雑な照明条件でも人と背景を正確に切り分けて正確な肌色を再現。

23mm〜85mmの5種類の焦点距離がプリセットで設定されているから、目の前の美しい瞬間をすぐに撮影して記録できますよ。

最大120Hzのリフレッシュレートで表示滑らか。ベゼルレスディスプレイで動画視聴もはかどります！

6.36インチのディスプレイには高精細の有機ELを搭載し、ベゼルレス設計で動画視聴の没入感もアップします。

3200ニトの超ピーク輝度を実現し、強い日差しの下でも画面をしっかり視認できます。

リフレッシュレートは最大120Hz。画面の表示も滑らかで、オンラインゲームもサクサクプレイできますよ。

コンパクトでスリムなデザインながら、5240mAhと大容量のバッテリーを内蔵。動画を最大25時間連続で視聴することができるロングバッテリーです。

90W出力での超高速充電ができ、一瞬でフル充電が完了。Xiaomi Surgeバッテリー管理システムによって、バッテリーの寿命を延ばす効率的な充電をサポートしてくれます。

IP68規格の優れた防水・防じん性能を搭載。512GBのメモリでストレージ不足を気にせず遊べます

IP68規格の防水・防じん性能を備えているから、日常使いからアウトドアまで安心して使えます。

メモリも512GBあるので、高解像度の写真や動画をたくさん保存できて便利です。

赤外線ブラスター機能で、テレビやエアコン、扇風機などのリモコンとして使えるのも嬉しいポイント。

機能性もデザイン性も完成度が高い「Xiaomi 15」をお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年10月3日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp