Photo: 中川真知子

ハミガキ粉といえばミント。ミントといえばハミガキ粉。そんな風に思っていたときが私にもありました。

でも、「バブ」や「めぐリズム」で温活をサポートする花王は、「歯磨き粉もあったかくしちゃえ」的発想で、口腔内で約40度になるハミガキ粉を開発。しかも、和漢ゆず+ハーブという、これまで試したことのないフレイバーで、本当に「新感覚のハミガキ体験」を実現しました。

一足先に体験してきた私たちの頭に浮かぶのは2つの疑問です。あったか〜いハミガキはハミガキ粉界のiPhoneとなり、それまでの常識を覆すのか？ それともキワモノとして忘却の彼方へと向かうのか？

なぜ口の中を温かくする必要が？

Photo: ギズモード編集部

そもそもなんでハミガキ粉を温かくする必要があるのでしょう。それは、40代以降になると増える歯ぐき関連の悩みに効果的にアプローチするため。

「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」は、カプセル化した無水硫酸マグネシウムという発熱剤が配合されていて、ブラッシングするとカプセルが剥がれ、唾液などの水分と反応して約40度に発熱する仕組みを採用しています。

温めることで、歯ぐき組織修復成分が歯ぐきの奥まで届くので歯周病予防に役立つそうです。なお、温かさが続くのは約3分間。歯磨きに費やす平均時間みたいです。

あったかい！ そして苦い…

Photo: 中川真知子

発熱するのは温度で色が変化するステッカーを貼ったコップで実証済み。でも、どんなふうに感じるのでしょうか？

Photo: 中川真知子

磨き始めて大体10秒くらいしたところで、編集部黒田の表情が「！ 」に変化しました。じわじわ、というよりかは、わかりやすくあったかくなるんです。不思議な感覚。

Photo: 中川真知子

しかしすぐに顔をしかめて「に、苦いです…！ 」と。

Photo: 中川真知子

そう、苦いんです。

何が原因なのかとパッケージを見たら、和漢ゆず＋ハーブのフレイバーの前に「渋みを効かせた」という記載が…。

この渋みは好き嫌いが分かれそう。いや、あったかいのも、このパッケージデザインも、全てにおいて好き嫌いが分かれそう。

Photo: 中川真知子

ただ、黒田も私も歯磨き後の感想は一緒。「歯医者でケアした後みたい」でした。独特の渋みなのか、温熱効果なのかはわかりません。

でも、嫌いじゃない。なんというか、本当に悪くないんです。

もちろんお口のいろんな悩みにもアプローチ

さすがディープクリーン、歯周病予防以外にも口臭や歯肉炎を予防したり、歯がしみるのを防いだり、虫歯を防いだりしてくれるそう。あと、歯石沈着予防やタバコのヤニや汚れ除去にも効果があるみたいですよ。

個人的には、温感ハミガキが業界の常識を覆してノーマライズされるほどのインパクトになるのか、細くながーく棚に存在するのか、それともいつしか消えていくのか、かなり気になっていますね。だって、それほど「普通じゃない」んですから。

本当、経験してみてほしいですよ。

「ディープクリーン 薬用温感ハミガキ」は明日10月4日から発売です。

