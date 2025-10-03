女優の小芝風花のInstagramに注目が集まっている。

10月2日、小芝はInstagramを更新し、右手に赤いダリアの花を持ち、左手の人差し指を口元に立てた妖艶な雰囲気のショットを公開。テキストは、笑顔の絵文字を1つのみだ。

前日の1日のInstagramでは顎を人差し指と中指で挟んだショットに、笑顔の絵文字を2つ添えた。

さらに前日の9月30日のInstagramでは指を3本立てた変身ポーズのような不思議な構えをした写真とともに、笑顔の絵文字を3つ記していた。

これらは何か意味があるのだろうか。

「3つの投稿をたどると指の数と絵文字が3、2、1と減ってきています。ファンもこれはカウントダウンだと推測し、10月3日に何が発表されるのかと、その謎解きが入り乱れる事態になっていました」（スポーツ紙記者）

このカウントダウンショットに対し、コメント欄では

《カウントダウンの結果は？どんな秘密が…待ちきれない》

《色っぽいです 今日は指1本ですね 明日が楽しみです》

《写真集かな》

《なになに？！ドラマ出演？？？》

などとファンは盛り上がっていた。そして10月3日、その答えが発表された。

そして3日のInstagram。小芝は、《お知らせです この度、2026年カレンダー「Flower」を発売させて頂くことになりました 発売は12月12日（金）なのですが、本日から予約受付を開始いたしますっ！》と投稿を始め、カレンダー発売決定を発表した。そして、《なんと言っても楽しみなのが…！！お渡し会があるんです〜 普段なかなか皆様とお会い出来る機会がないので、今からすごくワクワクしております》などと報告した。

この発表に対してもコメント欄では

《お渡し会あるんですか！？嬉しすぎて泣きそう》

《うわ〜なんと！カレンダー 嬉しいニュースですね！これは必ず買いますよ!会いにも行きたい！！》

《匂わせずっと気になってました!!夢にまで見たカレンダー》

など喜びの声があがっている。芸能記者が言う。

「小芝さんは2025年、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で花魁・瀬川を演じ、Amazonのオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』では主役を演じました。9月7日に最終話が放送された松本潤主演のドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）でも松潤の同僚医師役を演じるなど、超売れっ子ですから、お渡し会はかなり盛り上がるでしょうね」

小芝の人気はとどまるところを知らないようだ。