井上咲楽、「簡単＆おいしすぎた」“手料理”のレシピを紹介「めめっちゃ美味しそう」「咲楽さんと結婚したら幸せだろうな」
タレントの井上咲楽（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。手料理を公開し、「簡単＆おいしすぎた」というレシピを紹介した。
【写真】「めめっちゃ美味しそう」井上咲楽が披露したサンマ料理が並ぶ食卓
井上は「長谷川あかりさんのさんまを蒸すレシピが簡単＆おいしすぎた！」と、元子役で現在は人気料理家として活躍する長谷川あかり氏のレシピであることを明かし、おいしそうな食卓の写真と、サンマ料理単品の写真をアップした。投稿ではそのほかにも、さまざまな日常ショットが披露されている。
この投稿に「さすが咲楽さん どれも美味しそう 咲楽さんと結婚したら幸せだろうな」「めめっちゃ美味しそう」「さんま食べたくなっちゃったよ」「秋刀魚オシャレ〜作ってみたい」などのコメントが寄せられたほか、同日に誕生日を迎えた井上にともに“タレントランナー”として活躍する安田美沙子（43）やファンから多数の祝福の声が寄せられた。
