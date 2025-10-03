松任谷由実、“レア物”の腕時計を披露「魔女の宅急便バージョンのGショックですか!?」 “キティちゃんしばり”の私服コーデも紹介
シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が3日、自身のインスタグラムを更新。「キティちゃんしばり」の私服コーディネートを披露し、「レア物」だという腕時計も公開した。
【写真】松任谷由実が披露した“レア物”の腕時計 ※4枚目
全国ホールツアーを控える松任谷は「リハ2日目」とつづり、オフショットをアップ。「伊藤潤二先生のキティちゃんコラボTシャツが届いたので、久しぶりのキティちゃんしばり」と、サンリオの人気キャラクター・ハローキティがデザインされたバッグとピアスを投稿。コラボTシャツと合わせ“キティちゃんしばり”のコーディネートを披露した。
また、「猫つながり」で“レア物”だという腕時計も公開。松任谷の楽曲「ルージュの伝言」が挿入歌として使用されているスタジオジブリのアニメ映画『魔女の宅急便』の主人公“キキ”と黒猫“ジジ”と思われるキャラクターがデザインされている。
この投稿には「ユーミンさん＆キティちゃんの世界をまたにかける超豪華なコラボ」「キティちゃんのピアス可愛いですね」「ユーミンいつもお洒落」「魔女の宅急便バージョンのGショックですか!?」などのコメントが寄せられている。
