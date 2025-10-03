日経225先物：3日19時＝200円高、4万6140円
3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万6140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては370.50円高。出来高は2861枚となっている。
TOPIX先物期近は3146ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 46140 +200 2861
日経225mini 46145 +205 42189
TOPIX先物 3146 +8.5 3568
JPX日経400先物 28310 +50 207
グロース指数先物 724 +2 199
東証REIT指数先物 売買不成立
