　3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万6140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては370.50円高。出来高は2861枚となっている。

　TOPIX先物期近は3146ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 46140　　　　　+200　　　　2861
日経225mini 　　　　　　 46145　　　　　+205　　　 42189
TOPIX先物 　　　　　　　　3146　　　　　+8.5　　　　3568
JPX日経400先物　　　　　 28310　　　　　 +50　　　　 207
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+2　　　　 199
東証REIT指数先物　　売買不成立

