山本彩、チャリ2ショット旅 お相手は21歳上…ヴィラタイプホテルで海に夕陽も
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩、元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が、あす4日放送のテレビ大阪『日経スペシャル チャリキシャ！』第13弾（前11：57〜後0：57）で、2ショット自転車旅を繰り広げる。
【写真多数】山本彩＆竹原慎二、チャリに乗る→夕陽バックに2ショット
地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの最新作。今回は、山本と竹原の2人が秋の泉南市をチャリでめぐる。21歳の差があり、身長差は30センチ以上の差。
地元農家の野菜や新鮮な魚介類が手に入る「サザンぴあ」のレストラン「しおさい」ででは、おすすめの「生しらす丼」と、海鮮丼と穴子の天ぷらが付く「しおさいセット」を堪能。穴子が大好物という山本は「身がふっくらしてます！」と感動する。
さらに、名物おばちゃん“ぴょんちゃん”が、泉州で水揚げされた新鮮なマダコと地元岡崎地区のネギ、自家製紅ショウガたっぷりで作る大玉サイズのたこ焼きや、秋祭りの練習見学、樽井漁港の釣り堀「大阪海上釣り堀サザン」で魚釣りにも挑戦する。
全棟独立型のヴィラタイプホテル「URBAN CAMP HOTEL MARBLE BEACH」にでは、釣った魚を味わいながら大阪湾に沈む夕陽をながめる。おいしい料理と美しい夕陽…ロマンチックなシチュエーションの中で、おやじギャグがさく裂することになる。
【写真多数】山本彩＆竹原慎二、チャリに乗る→夕陽バックに2ショット
地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの最新作。今回は、山本と竹原の2人が秋の泉南市をチャリでめぐる。21歳の差があり、身長差は30センチ以上の差。
さらに、名物おばちゃん“ぴょんちゃん”が、泉州で水揚げされた新鮮なマダコと地元岡崎地区のネギ、自家製紅ショウガたっぷりで作る大玉サイズのたこ焼きや、秋祭りの練習見学、樽井漁港の釣り堀「大阪海上釣り堀サザン」で魚釣りにも挑戦する。
全棟独立型のヴィラタイプホテル「URBAN CAMP HOTEL MARBLE BEACH」にでは、釣った魚を味わいながら大阪湾に沈む夕陽をながめる。おいしい料理と美しい夕陽…ロマンチックなシチュエーションの中で、おやじギャグがさく裂することになる。