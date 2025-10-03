来年デビュー25周年を迎える演歌歌手の竹島宏（47）が3日、東京・渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで公演を行った。

新曲「小夜啼鳥の片思い」など22曲を披露。25周年イヤーとなる来年の目標として「しばらくアルバムを出していないので、来年はアルバムを出したい」と意気込み。さらに「30周年までに武道館でピアノ1本でコンサートするという、無謀ともいえる目標がある」と大きな野望を明かした。「はっきりと目標を作った方が自分自身も頑張っていけそうな気がする。最近はそんなことを念頭に置きながら、いろいろなことに挑戦させていただいております」と力を込めた。

また、この日はデビュー24年目にして初めてキャッチフレーズを発表。自らくす玉を割ると「ロマンティック歌謡」と書かれた幕が飛び出し「“ロマンティック歌謡”の竹島宏です！」とキャッチフレーズを用いてあいさつ。「ずっと竹島宏が歌わせていただいている純愛の恋物語を表すのにいい言葉はないかなと思った」と命名の理由を説明した。

「ロマンティック歌謡」の文字は、前夜に自身で書いたといい「何度も書いているうちに心が洗われて無になれた。コンサート前日はいつも1時間ごとに目が覚めてしまうが、おかげでちゃんと眠ることができた」と思わぬ好影響に笑顔を見せた。