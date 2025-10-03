ＮＨＫの音楽番組「ＳＯＮＧＳ」が２日、放送され、１９８５年にデビューし、今年デビュー４０周年となる斉藤由貴（５９）、南野陽子（５８）、浅香唯（５５）の３人が出演した。

斉藤は、８５年２月に「卒業」で歌手デビュー。同年４月、「スケバン刑事」で連続ドラマに初主演した。この日は、初代「スケバン刑事」の斉藤、二代目の南野、三代目の浅香の歴代女優が勢ぞろい。斉藤はトーク部分は大胆な花柄プリントが美しいワンピース、「卒業」歌唱時は透け感のある白いブラウスにフリルスカート姿だった。

ＳＮＳ上では歴代スケバン刑事そろい踏みに「最高」「斉藤由貴さん５９歳、南野陽子さん５８歳、浅香唯さん５５歳の破壊力ハンパない」との声が。さらにハンパない色香を漂わせる斉藤に「斉藤由貴一択勢」「あの美貌は罪です」「斉藤由貴って６０歳手前には見えないな」「若い頃より綺麗」「斉藤由貴、別格」「斉藤由貴だけ別格」「斉藤由貴が綺麗すぎて吐く」「ヤバいほどかわいい」「美魔女です」などの声があがる反響となっていた。