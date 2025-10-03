BUDDiiS小川史記の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/03】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／BUDDiiS・小川史記（FUMINORI／おがわ・ふみのり／30）】
【写真】BUDDiiS小川史記の幼少期ショットが可愛すぎ
【Not Sponsored 記事】
◆小川史記の夢を叶える秘訣
（2025年5月には「過程を大切にすること」と回答していたのを振り返り）今回BUDDiiSとしてソニー・ミュージックレーベルズさんとタッグを組むという発表もさせていただいたのですが、ここまでしっかりメンバーやスタッフ全員で諦めずにイベントやライブを一つ一つ積み上げてきた過程やファンのみなさんと一緒に歩んできた道のりがあったからこそ決まったことだと思うので、やっぱり「過程」は大切だと思います。本当に「夢が叶ったな」と思う出来事でしたし、みなさんもありのままで過ごしていたら絶対夢は叶うと思うので応援しています！
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
「GirlsAward」さんではグループでもライブをさせていただいて沢山お世話になっているのですが、いつものグループでのパフォーマンスとは違って今回はランウェイを歩くので、みなさんがいつも見ている小川史記とは違う姿を見せられるように楽しく明るくステージをお届けできたらなと思います！
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
