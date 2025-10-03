ミセス、全員で「ANN」初担当「Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD」10日放送決定
【モデルプレス＝2025/10/03】Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティを務めるニッポン放送ラジオ「Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD」が、10月10日22時より放送されることが決定。オールナイトニッポンパーソナリティを務めるのは今回が初となる。
【写真】ミセス主催イベント、大森元貴が込めた想い
様々なジャンルのパーソナリティがお届けする、毎週金曜22時からのニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』。10月10日は、2025年にデビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが登場し、初のオールナイトニッポンパーソナリティを担当する。
デビュー10周年を記念してアニバーサリーベストアルバム「10」のリリース、10月末から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を開催するなど勢いが止まらないMrs. GREEN APPLE。デビュー10周年の10月10日22時から、初のオールナイトニッポンをメンバー全員生出演で全国ネットで放送することとなった。詳細なコーナーなど、リスナーからのメール募集に関しては、追ってオールナイトニッポンの公式X（＠Ann_Since1967）で発表される。（modelpress編集部）
◆Mrs. GREEN APPLE「オールナイトニッポンGOLD」パーソナリティに決定
◆Mrs. GREEN APPLE、初オールナイトニッポン全員生出演
