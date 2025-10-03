工藤美桜、手料理6品並んだ食卓披露「食べたいなって思ったもの全部作った日」
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の工藤美桜が10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理が並んだ食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】工藤美桜「美味しそう」と話題の豪華食卓
工藤は「食べたいなって思ったもの全部作った日のご飯」とつづり、品数豊富な夕食の写真を公開。魚の煮物やトマトと卵の炒め物、味噌汁など和洋折衷の料理が6品並んだ食卓を披露し、「変な配置になってしまった」としている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬」「美味しそう」「食卓が豪華」「バランスが取れててすごい」「一緒に食べたい」「自炊してて偉い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤美桜、手料理6品が並んだ食卓を公開
◆工藤美桜の投稿に反響
