そのデニム、もう古いかも！【GU】40・50代コーデ格上げ♡「フレアジーンズ」

この秋冬は、ワイドシルエットのボトムスが引き続き人気を集める一方、フレアシルエットが新しいキーワードに浮上。裾が緩やかに広がるラインはミドル世代も取り入れやすい上品な雰囲気で、コーデ全体をぐっと旬のムードに引き上げてくれます。今回は【GU（ジーユー）】から登場した2種類のフレアジーンズをピックアップ。40代コーデを紹介するスタッフ・Hirokoさんの着こなしとともに、ぜひチェックしてみてください。

上品な細身シルエットが目を引くフレアジーンズ

【GU】「スリムフレアジーンズ」\2,990（税込）

細身のシルエットが特徴で、穿くだけでスッキリとしたコーデにまとめてくれる一本。やや浅めの股上で腰回りをコンパクトに整え、裾に向かって程よく広がるフレアラインが脚をきれい見せに導いてくれます。ストレッチ素材を使用しているので、スリムな見た目ながらも快適な履き心地が期待できる予感。カラーはブラックを含む4色展開で、選ぶ色によってシックにもカジュアルにも着こなせそうです。

シンプルなワンツーコーデも今っぽくアップデート

スタッフ・Hirokoさんは、ツイードニットカーデを合わせてきれいめカジュアルに。タイトなフレアジーンズがIラインを引き立て、すっきりとしたシルエットに見せてくれます。短めのトップスとも好バランスで、シンプルなワンツーコーデも自然とサマ見え。足元まできれいめに揃えれば、洗練された大人のムードが漂うオシャレを楽しめそうです。

ゆったりでもきれい見えする計算されたフレアライン

【GU】「リラックスワイドフレアジーンズ」\2,990（税込）

こちらのフレアジーンズは、ワイドシルエットによるゆったりとした穿き心地ながら、脚をすらりと見せてくれる計算されたデザイン。今季注目のヴィンテージライクな加工が、程よいこなれ感を添えます。ウエストは体にしっかりフィットしてもたつかず、公式サイトで「ヒップにかけてのラインもキレイ」とあるように、後ろ姿がきれいに見えるのも嬉しいポイント。カラーは、幅広いスタイルに合わせやすい、ダークグレイ・ブルー・ネイビーの3色展開です。

フレアジーンズで洗練されたトラッドカジュアルに

ジャケットとシャツのトラッドな装いに、ワイドシルエットのフレアジーンズを合わせれば、程よくカジュアルダウンした大人のスタイルに。上品なフレアシルエットが利いて、すっきりとした洗練ムードが漂います。ラフに着たシャツや、袖口をロールアップしたジャケットなど、抜け感を生む小さな工夫も参考にしたいところ。フレアジーンズを取り入れた最旬コーデに、ぜひ挑戦してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S