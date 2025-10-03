スカウトキャラバン準グラの“特技”に千鳥ノブもドン引き「共感性羞恥」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#332が5日に放送される。今回の#332では、「私が一番カワイイ」と豪語し、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する企画「第5回 私が一番カワイイ オーディション」を開催する。
【写真】次代を担うアイドルが集結したオーディションの様子
審査員は大悟とピン芸人・AMEMIYAに加え、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が初参加。過去オーディション参加者のグラビアアイドル・藤原ちの、高梨瑞樹、アイドルユニット・アイオケの大野まりかも見届け人として参加し、オーディションには“我こそが一番カワイイ”と名乗りを上げる8人の女性が登場。趣味・特技の自己アピールや、質疑応答などで“誰が一番カワイイ”か競う。
前半ブロックでは、アイドルユニット・アイオケのゆゆ・THE・エクスカリバー、9歳から始めたゴルフが特技で「ベストスコアは70」だというタレント・一ノ瀬のこ、今年研究生から正規メンバーに昇格したアイドルグループ・AKB48の工藤華純、“ホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリ”を受賞したタレント・畠中夢叶が登場。自己紹介では、「ここに来たら売れるって聞きました」と語る工藤が「もずくをむせずに一気飲みして最後にカワイイー言を言います」と特技を披露するも、ノブが思わず「共感性羞恥」と身悶えることに。また、見届け人として参加する高梨は、工藤のモテエピソードやオーディション中の言動に「一番男のニオイがする」と疑念を抱き、女同士のバトルが勃発する。一方、“ホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリ”畠中の登場にノブは「ここじゃないって、来るの」と困惑するものの、千鳥の漫才ネタをかわいく言いかえる即興漫才でまさかのボケをかます畠中に一同騒然の事態に！
さらに後半ブロックでは、SNS総フォロワー数約98万のインフルエンサー・なっちー、“日本一カワイイ薬剤師”を目指す現役薬学生グラビアアイドル・三橋くん、『ミスマガジン2024』で審査員特別賞を受賞したモデル・タレントの大西陽羽、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）の鍛治島彩が登場。「かわいすぎてすごいお友達がいる」と明かすなっちーの“意外な交友関係”にスタジオに衝撃が走るほか、「えちかわいく服薬指導ができます」とノブ相手に実践して見せる三橋くん、「右鼻でリコーダー、左鼻でピアニカ、右足でタンバリン、口でピーピーラムネ、同時に演奏します」とスゴ技を披露する鍛治島など、強烈個性の面々にまたもノブが振り回されることに。予測不能な展開に次々巻き込まれ、「面白くできんかった！」とノブが絶望の声を上げる場面も...？
『チャンスの時間』#332はABEMAにて5日23時放送。
