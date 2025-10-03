EXILE、初の大規模展覧会を11月に開催決定 初公開衣装含む170体以上を展示
EXILEの初となる大規模展覧会『EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜』が、11月28日より大阪・ルクア大阪にて開催されることが決定した。
【写真】久しぶりのショッピングモールで圧巻のパフォーマンスを見せるEXILE
同展では、ライブやミュージックビデオ、テレビ出演時に実際に使用された衣装170体以上を展示。なかでも2007年から大切に保管されてきた貴重な衣装の大部分が初展示となり、2001年のデビュー以来、EXILEが歩んできた歴史を衣装を通して体感できる内容となっている。
会場となるのは、ルクア大阪の9階にあるLUCUAホール。展示空間は、各ライブの世界観を再現した演出により没入感を演出する予定で、『EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION』や『EXILE LIVE TOUR 2022 POWER OF WISH』の衣装、さらに2014年の「NEW HORIZON」ミュージックビデオで使用された衣装などがラインナップされる。種類ごとに異なる照明や演出も施され、来場者はステージそのものを間近で体感できる設計となっている。
あわせてフォトブースも設置予定で、ファンにとっては記念撮影も楽しめる展覧会となる。なお、チケットは4日午後6時より、EXILE OFFICIAL FAN CLUB会員向けに先着で販売開始される。
EXILEは11月からドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"』も開催予定。今回の展覧会は、その開幕を目前に控えたタイミングで実施されるもので、グループの過去、現在、未来をつなぐ特別な機会となりそうだ。
■開催日時
日時：11月28日(金)〜12月4日(木)午前10：30〜午後8：30
※最終日のみ午後5：00まで
会場：大阪・ルクア大阪 ルクア 9F LUCUAホール
【写真】久しぶりのショッピングモールで圧巻のパフォーマンスを見せるEXILE
同展では、ライブやミュージックビデオ、テレビ出演時に実際に使用された衣装170体以上を展示。なかでも2007年から大切に保管されてきた貴重な衣装の大部分が初展示となり、2001年のデビュー以来、EXILEが歩んできた歴史を衣装を通して体感できる内容となっている。
あわせてフォトブースも設置予定で、ファンにとっては記念撮影も楽しめる展覧会となる。なお、チケットは4日午後6時より、EXILE OFFICIAL FAN CLUB会員向けに先着で販売開始される。
EXILEは11月からドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"』も開催予定。今回の展覧会は、その開幕を目前に控えたタイミングで実施されるもので、グループの過去、現在、未来をつなぐ特別な機会となりそうだ。
■開催日時
日時：11月28日(金)〜12月4日(木)午前10：30〜午後8：30
※最終日のみ午後5：00まで
会場：大阪・ルクア大阪 ルクア 9F LUCUAホール