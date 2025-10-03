Mrs. GREEN APPLE、『オールナイトニッポン GOLD』特別番組10・10放送へ
今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが、10日金曜午後10時からのニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』に出演。初めてオールナイトニッポンのパーソナリティを担当する。
様々なジャンルのパーソナリティが届ける同番組。10日は、一夜限りの特別番組『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポン GOLD』として放送する。
Mrs. GREEN APPLEは今年、デビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、10月末から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」開催など精力的な活動が続く。
詳細なコーナーやリスナーからのメール募集などは、追ってオールナイトニッポンの公式Xで発表される。
