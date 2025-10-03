大山加奈＆栗原恵、“ユニフォーム姿”で並ぶショット披露に「アレですかね！待ってました」「パワフルカナ&プリンセスメグ」
元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さん（41）が3日、自身のインスタグラムを更新。かつて“メグカナ”コンビとしてともに全日本で活躍した栗原恵さん（41）と同じユニフォーム姿で並ぶショットを公開した。
【写真】「パワフルカナ&プリンセスメグ」“ユニフォーム姿”で並ぶ大山加奈＆栗原恵の抱っこショット
双子の娘の母である大山さんは、「めぐに近づきたいのに なかなか近づけなかった（1）さん 抱っこしてもらえてよかったね めぐありがとう」とつづり、栗原さんとともに笑顔で娘たちを抱っこするショットをアップ。
「さて、こちらの現場…ふたりでユニフォームを着ているということは…」と“匂わせ”のコメントで締めくくった。
この投稿にフォロワーからは「アレですかね！待ってました楽しみにしています！」「パワフルカナ&プリンセスメグ」「素敵な写真」「メグカナコンビがユニフォーム着てるということは、まさかまたあれをやってくれるのかな？」などの声が寄せられている。
