清 竜人、年内をもって活動の一時休止を発表「ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！」「バイバイ！！！」
シンガー・ソングライターの清 竜人が、2025年末をもって現在進行しているすべての音楽活動を一時休止することを発表した。新たな音楽活動へ向けての準備期間に入るための決断であり、活動再開時期は未定となっている。
この決定にともない、プロデューサー兼メンバーとして率いる一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」も、現体制での活動を終了する。ラストライブとなる『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』が、12月21日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催される。
清 竜人は発表に際し、「ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！活動休止して暫く遊び呆けます！」とコメント。「清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！」とファンとメンバーに向けての言葉を寄せ、「バイバイ！！！また会う日まで！！！」と締めくくった。
12月21日の公演では、最前エリア入場や公開リハーサル観覧が可能なスペシャルチケット、Tシャツやピクチャーチケットが付属する各種グッズ付きチケットなど、多様なチケット種別が用意されている。抽選先行はきょう3日よりイープラスにて受付がスタートした。
ラストライブまでに複数の公演が予定されており、10月13日には東京・東京キネマ倶楽部にてアコースティックライブ、11月3日には神奈川・KT Zepp Yokohamaでのバンドセット公演、11月16日には大阪・なんばHatchでライブが開催される。
清 竜人としての活動休止前のラスト公演は、アコースティック編成による『KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live』となる。11月24日に愛知・NAGOYA ReNY limited、12月13日に兵庫・Harbor Studioで開催される。
清 竜人は2009年にデビュー。2014年には妻6人と構成される「清 竜人25」を立ち上げ、参加型パンクバンドプロジェクト「TOWN」でも注目を集めた。2022年には、"原点回帰"を掲げたアルバム「FEMALE」をリリースし、2024年5月には新メンバーで「清 竜人25」を結成。再録版「Will you marry me ?」がSNSを中心に話題となっていた。
■清 竜人 コメント
ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！
活動休止して暫く遊び呆けます！
清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！
他、年内決まってるライブは行くから！
みんなごめんね！嫁達も本当ごめんね！
バイバイ！！！また会う日まで！！！
