XG¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×Dance Practice±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¡¸ÄÀ¤Èµ»¹ª¤¬¸÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÙÉô¤ò´®Ç½
¡¡HIPHOP¡¿R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGALA¡×¤ÎDance Practice±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ÄÀ¤Èµ»¹ª¤¬¸÷¤ë¡ªXG¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×Dance PracticeÆ°²è
¡¡¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Àè·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ï¡ØMusic Station¡Ù¡¢Â³¤¯29Æü¤Ë¤Ï¡ØCDTV LIVE! LIVE!¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¹âÆñÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÁ´ËÆ¤ò¼ý¤á¤¿Dance Practice±ÇÁü¤Î¸ø³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Dance Practice±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ»ß¥¿¡¼¥ó¤ä¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¿¶ÉÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢COCONA¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢HARVEY¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖBillboard Dance Digital Song Sales¡×¤Ç¤Ï10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢XG¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤ÎµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦21¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡XG¤Ï¡¢10·î2Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMDSK MUSIC FESTIVAL¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¡£14Æü¤Ë¤Ï¹½£¤Ç¤Î¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL¡Ù¡¢7Æü¤ËßÎ½£¤Ç¤Î¡ØLUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡¢111Æü¡¦12Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¡¢18Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¡¢19Æü¤Ë¤Ï¾å³¤¤Ç¤Î¡ØCelebili Music Festival¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ31Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØSpooky Halloween by Live Nation Electronic Asia¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¡¹¤ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ÄÀ¤Èµ»¹ª¤¬¸÷¤ë¡ªXG¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×Dance PracticeÆ°²è
¡¡¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Àè·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ï¡ØMusic Station¡Ù¡¢Â³¤¯29Æü¤Ë¤Ï¡ØCDTV LIVE! LIVE!¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¹âÆñÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÁ´ËÆ¤ò¼ý¤á¤¿Dance Practice±ÇÁü¤Î¸ø³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖBillboard Dance Digital Song Sales¡×¤Ç¤Ï10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢XG¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤ÎµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦21¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡XG¤Ï¡¢10·î2Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMDSK MUSIC FESTIVAL¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¡£14Æü¤Ë¤Ï¹½£¤Ç¤Î¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL¡Ù¡¢7Æü¤ËßÎ½£¤Ç¤Î¡ØLUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡¢111Æü¡¦12Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¡¢18Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¡¢19Æü¤Ë¤Ï¾å³¤¤Ç¤Î¡ØCelebili Music Festival¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ31Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØSpooky Halloween by Live Nation Electronic Asia¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¡¹¤ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£