ホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン」をモチーフにしたクリスマスケーキなどの予約を、10月1日午前10時から12月16日まで受け付ける。

商品は、スポンジに苺とフランボワーズのシロップを含ませ、配合を変えたクリームと苺を重ね、側面をホワイトチョコレートで仕上げた「Suicaのペンギン ショートケーキ プレゼントボックス」（7,000円、会員6,300円）や、アールグレイ風味のミルクチョコレートムースとベルガモット風味のホワイトチョコレートムースを配し、ナッツ入りビスキーやフィアンティーヌ、柑橘のジャムとムースを重ねた「Suicaのペンギン ガトーショコラ クリスマスアート」（7,000円、会員6,300円）のほか、「Suicaのペンギン ストロベリーマスカルポーネ ハッピークラッカー」（6,000円、会員5,300円）、約12人で分けられるサイズの「Suicaのペンギン クリスマスパーティーケーキ」（20,000円、会員18,000円）、苺のショートケーキ「シャン・ド・フレーズ」（6,000円、会員5,000円）を用意する。

販売期間は12月20日から125日まで。受け渡しは正午から午後7時まで。場所はホテルメトロポリタン1階のケーキ＆ベーカリーショップ前特設ブース。予約は公式サイトまたはJRE MALLで受け付ける。事前にクレジット決済が必要。JRE MALLでは「Suicaのペンギン ケーキ」3種類のみ取り扱う。いずれも税込。（©C.S/JR東日本/D）