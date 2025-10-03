まさかの1回0/3で降板…“渡米後最短KO”ダルビッシュ有をパドレス指揮官は擁護「心から称えたい」「豊富な経験を持つ投手だ」

ダルビッシュは無念の表情を浮かべた(C)Getty Images

現地時間10月2日、パドレスのダルビッシュ有は、敵地リグレーフィールドで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発登板し、メジャー移籍後最短となる1回0/3（21球）で4安打2失点、1三振1死球。チームも1-3と競り負け、1勝2敗で2年連続の地区シリーズ進出とはならなかった。

【動画】ドジャースとパドレスの一戦で“乱闘”騒ぎ 両軍の指揮官が激昂で退場

初回を無失点で立ち上がるも、2回先頭のカイル・タッカーに右前打を許し、鈴木誠也の左二塁打、カーソン・ケリーへの死球で無死満塁のピンチを招いたダルビッシュ。さらに、ピート・クロウ＝アームストロングの中前適時打で先制点を献上すると、ここで交代が告げられた。1回0/3でのKOはメジャー13年間で初だ。

試合後、パドレスを率いるマイク・シルト監督は、地元ラジオ局『97.3 The Fan』などの取材に応じ、敗戦投手のダルビッシュを擁護。「オフシーズンからスプリングトレーニングにかけて苦戦が続き、万全な状態とは言えなかった。彼と医療スタッフを心から称えたい」とねぎらいの言葉を贈っている。