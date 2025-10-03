高知市のデパートでは、早くもおせちの予約販売が10月4日から始まります。



■井手上アナウンサー

「高知市の高知大丸では明日からおせちの予約販売が始まります。物価高の影響で節約志向が高まるなか、どんなおせちが人気？」



高知大丸では例年より1か月以上前倒しして、10月4日から東館地下1階の総合カウンターでおせちの予約販売が始まります。

今年は県出身の酒場詩人・吉田類さんが監修したおつまみのおせちや、人気料理研究家の大原千鶴さん監修の三段重など多様なニーズに応える80種類を販売します。価格帯は1万円台から3万円台のものが多いということです。





■高知大丸 片山詔文さん「最近の傾向は和洋折衷が人気。コストパフォーマンスのいい品が人気」高知大丸では味を確かめたいという顧客のニーズに応えようと、6種類のおせちから料理を集めた「おためしおせち」を10月4日のみ50台限定で販売します。■高知大丸 片山詔文さん「物価高で節約志向があるが、正月ハレの日は家族全員でおせちを楽しんでいただきたい」ハレの日を彩るおせちの数々。高知大丸のおせちの予約は12月18日まで申し込めますが、人気商品は11月下旬には売り切れるため、早めの予約をおすすめしているということです。