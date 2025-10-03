「国宝」で話題・越山敬達の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/03】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／越山敬達（こしやま・けいたつ／16）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】越山敬達「日アカ」でスピーチする凛々しい姿
完全に夢を叶えられているわけではないのですが「物事に真摯に向き合って、夢を考える時間を増やすこと」が大事だと思います。もちろんリフレッシュも大切ですが、自分が今何をできるか考えることが夢を叶えるための1番の近道なのではないかなと思います。
「GirlsAward」に出演するのは初めてで緊張しますが、昔から映像などで観ていて「かっこいいな」と思っていた憧れの舞台なので頑張ります！
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆「国宝」出演・越山敬達の夢を叶える秘訣
完全に夢を叶えられているわけではないのですが「物事に真摯に向き合って、夢を考える時間を増やすこと」が大事だと思います。もちろんリフレッシュも大切ですが、自分が今何をできるか考えることが夢を叶えるための1番の近道なのではないかなと思います。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
「GirlsAward」に出演するのは初めてで緊張しますが、昔から映像などで観ていて「かっこいいな」と思っていた憧れの舞台なので頑張ります！
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】