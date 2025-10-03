ヒグチアイが、10月29日にリリースするニューアルバム『私宝主義』の収録内容の全貌を公開した。

（関連：ヒグチアイ、ピアノ弾き語りツアー『最悪最愛』ファイナル公演 特別な響きの中で届けた心のひだに染み渡る歌）

CDには「雨が満ちれば」（TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌）、「誰」（映画『あのコはだぁれ？』主題歌）、「恋に恋せよ」（Huluオリジナル『おとなになっても』主題歌）、「もしももう一度恋をするのなら」（ABEMA『さよならプロポーズ via ギリシャ』『さよならプロポーズ via スペイン』テーマソング）といったタイアップ曲が収録。さらに、今夏リリースしてきた“独り言”三部作「エイジング」「わたしの代わり」「バランス」に加え、未発表の新曲4曲という全11曲が収録される。

アレンジャー陣には、THE CHARM PARK、倉品翔（GOOD BYE APRIL）、サクライケンタ、三井律郎、FUJIBASE、宮田'レフティ'リョウ、そして「悪魔の子」でも手を組んだ兼松衆らが参加している。

アルバムのアートディレクションは求愛行動が担当。初回限定盤のBlu-rayには2024年2月に大阪 なんばHatchで開催されたワンマンライブの一部と、2024年12月に行われた東京国際フォーラム ホールCでのソールドアウト公演をフル収録。合計27曲にも及ぶライブ映像が収録される。

さらに、そのなかから東京国際フォーラム ホールCの「悪魔の子」のライブ映像が公開された。

アルバムは各所で予約受付中だが、Amazonでは10月9日正午までの予約で、10月2日に配信された『Studio126 Tokyo Presents「ヒグチアイ弾き語りLIVE」』視聴シリアルが手に入るキャンペーンも展開中。なお各ショップ別で先着特典が異なっている。

ヒグチアイはメジャーデビュー記念日の11月23日より全国ツアー『ただわたしがしあわせでありますように』をスタート。東京 日本橋三井ホールを皮切りに弾き語りのソロ公演で全国8カ所を、そして初のZepp DiverCity公演を皮切りにバンド編成で東名阪と韓国をまわる。チケットは一般発売中。

（文＝リアルサウンド編集部）