ファン公言のファーストサマーウイカ、i-dleのMVにカメオ出演＆コーラス参加【コメント全文】
5人組グローバルガールズグループ・i-dleが、きょう3日にリリースした日本1st EP『i-dle』のリードトラック「どうしよっかな」のミュージックビデオ（MV）が同日、公式YouTubeに公開された。
【動画】ファン公言のファーストサマーウイカ出演！i-dleのMV
MVでは、地方の街にそれぞれ暮らす5人が、一度は上京したものの、夢を諦め地元に戻りそれぞれの日常を過ごしていたが、久しぶりに5人で再会したことでもう一度夢を追いかける、というストーリーのもと、全シーンが日本にてロケ撮影されている。
また、以前よりi-dleの大ファンであることを公言しているファーストサマーウイカが、漁港で働く漁師としてカメオ出演していることが明らかになった。以前、i-dleがプロモーション来日していた際、偶然に互いが出会ってあいさつすることになり、その縁もあって「どうしよっかな」楽曲へのコーラス参加が決定。さらに、せっかくの機会ということでMVへのカメオ出演も実現した。
EP『i-dle』には、ソヨンによる書き下ろしのリードトラック「どうしよっかな」と全編日本語詞のバラード「愛せなかった世界へ永遠にじゃあね」、テレビアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマ「Invincible」を含む完全新曲3曲に加え、大ヒット曲「Fate」の日本語バージョンとなる「傷つくのは嫌いだから」、「Queencard（Japanese ver.）」の全5曲が収録されている。
■ファーストサマーウイカよりコメント
JAPAN 1st EP『i-dle』のリリース、おめでとうございます！ファーストサマーウイカと申します。人生で初めて、そして唯一入会しているファンクラブがNEVERLANDで、晩酌しながらi-talkを観るのが日々の楽しみであり、癒しとなっています。
このたび、僭越ながら「どうしよっかな」のコーラスに参加させていただきました。今夏、i-dleの皆さんが歌番組で来日された際、偶然にも私も同じ局内の隣のスタジオで収録をしており、それがきっかけとなりました。夢にも思わなかったオファーに、驚きと喜びで、まさに「オットカジ」状態でした。
私自身、かつて「IDLE」と名のつくグループで活動していたことや、現在所属している事務所の名前が「CUBE」であることなど、いくつもの偶然が重なり合い、今回のご縁につながったように感じています。
微力ながらも、この楽曲への参加を通じて、さらに多くの方にi-dleを知っていただき、ニューネボボが生まれるきっかけとなればうれしく思います。緊張はもちろん、私でいいのかという葛藤もありましたが、精いっぱいの愛と想いを込めて、心から歌わせていただきました。MV撮影では、正直メンバーに1秒でも長く映っていてほしいという気持ちもありましたが、参加させていただけたことは、本当に光栄でした。
ドラマでの女漁師役の経験を活かし、魚の水しぶきをいい感じに上げつつも、メンバーに決して水を掛けてはなるまいと、全身全霊で網を支えました。メンバーの無邪気でかわいい表情にぜひご注目ください！
いつも幸せと感動を与えてくれるi-dle。愛おしい！守りたい！大好き！感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！まだまだ駆け出しのネボボですが、JAPANネボボの皆さまと一緒に、これからもi-dleの活動を全力で応援してまいります。何卒よろしくお願いいたします！
