GENTYから「人生リップ」新色登場！なごみが贈る大人可愛いカラー

YouTuber・モデルとして活躍するなごみがプロデュースするコスメブランド「GENTY（ジェンティー）」から、大人気「モチュルンリップティント」と「モチュルンリップグロス」に新色が仲間入り。大人の色気と可愛さを両立した「フィグモーメント」と、洒落感を添える「ラテコール」の2色です。質感・発色・ケア効果を兼ね備えた、毎日を彩るリップに注目してみてください。

なごみプロデュース「GENTY」リップに新色

「GENTY（ジェンティー）」は“もっと自分を好きになれるコスメ”をテーマに展開。今回登場する新色は、モチュルンリップティントとモチュルンリップグロスの2タイプ。

ニュアンスピンクの「フィグモーメント」と、深みブラウンの「ラテコール」がラインアップ。単体でも重ね使いでも、ぷっくり（※1）魅せる唇を演出できます。

モチュルンリップティント 商品情報

ジェンティー モチュルンリップティント



価格：全6色（新色2色含む）・各1,320円（税込）

10種の美容成分配合で、色もちと潤いをキープしながらマイルドなプランプ効果で魅力的な唇に。

新色：005m フィグモーメント（ニュアンスピンク）／006m ラテコール（深みブラウン）

既存色：001m ピーチユー／002m アドアピンク／003m ジェラシーローズ／004m ミューズコーラル

モチュルンリップグロス 商品情報

ジェンティー モチュルンリップグロス



価格：全6色（新色2色含む）・各1,320円（税込）

繊細ラメを配合し、ティントより25％濃度を抑えたシアーな発色でツヤ感をプラス。単品でも重ねても使いやすい仕様です。

新色：005e フィグモーメント（ニュアンスピンク）／006e ラテコール（深みブラウン）

既存色：001e ピーチユー／002e アドアピンク／003e ジェラシーローズ／004e ミューズコーラル

※1メイクアップ効果による

なごみが届ける“人生リップ”で自分らしさを♡

大人の女性の魅力を引き出す「フィグモーメント」と、洒落感を叶える「ラテコール」。新色の2色は、ティントとグロスの質感を自在に使い分けられるのも魅力です。

なごみのこだわりが詰まった「GENTY」のリップで、日常に彩りと自信を添えてみませんか？自分らしく輝く笑顔を演出してくれるはずです。