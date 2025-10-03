【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）が行われ、ナ・リーグは鈴木と今永の所属するカブス（中地区２位）が、ダルビッシュと松井を擁するパドレス（西２位）に３―１で勝ち、２勝１敗として地区シリーズ進出を決めた。

鈴木は４打数１安打、ダルビッシュは１回０／３２失点で負け投手となった。ア・リーグでは吉田の所属するレッドソックス（東３位）が０―４でヤンキース（東２位）に敗れ、１勝２敗で今季を終えた。

ともに日本人選手を擁するチームの顔合わせは、カブスに軍配が上がった。シャンパンファイトで仲間と喜びを分かち合った鈴木は「何とか勝ち切れてよかった」と目尻を下げた。

二回無死一塁で対峙（たいじ）したのはダルビッシュだった。鈴木は「偉大な先輩。こういう世界で勝負できるのは夢みたい」と胸を躍らせた。内角のカットボールを強振して三塁線を破り、二塁上で力強くガッツポーズ。後続が好機を生かし、カブスが序盤に主導権を握った。

レギュラーシーズンから数えて１０試合連続安打と好調だ。「とにかくチームが勝つように、いい仕事ができるようにと思ってやっている」

プレーオフで日本人選手が活躍することについて、ダルビッシュは「日本の野球の未来も明るくなっている。すごくうれしい」と語っていた。その一翼を担う鈴木は、この日の直接対決を「一生忘れない」と胸に刻んだ。

「失うものはないし、どんどん攻撃的にいく。また勝ってシャンパンファイトをできるように頑張りたい」と鈴木。地区シリーズに向けて気合を入れ直した。（平沢祐）

４番吉田正尚、気を吐く

４番指名打者で先発したレッドソックスの吉田は二回にチーム初安打となる左前打、四回には中前打を放って気を吐いた。メジャー３年目で初めてのポストシーズンは１勝２敗で終わったが、「みんなで勝ち上がっていくのは素晴らしいことだと、すごく感じた３日間だった」。第１戦は代打で逆転の２点適時打、第２戦も代打で内野安打を放ち、鮮烈な印象を残した。（ニューヨーク 帯津智昭）