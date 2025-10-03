日産自動車などは３日、１１月下旬から横浜市の公道で、乗客を目的地に運ぶ自動運転の実証実験を始めると発表した。

当面は、運転席に人が乗る「レベル２」で実施し、２０２７年度以降に特定の条件下で人が運転に関わらない「レベル４」での事業化を目指す。

日産のミニバン「セレナ」をベースにした車両５台を使い、１台に最大３人乗ることができる。実施期間は１１月２７日から来年１月３０日の火〜金曜日（年末年始を除く）で、料金は無料。今月３１日まで約３００人の乗客を一般募集する。

ＪＲ横浜駅から石川町駅間の海側エリアを中心に、山下公園や赤レンガ倉庫などの近くの２６か所の乗降場所があり、専用のアプリで目的地を入力すると最寄りの乗降場所が示される。

参加するのは、日産のほか、京浜急行電鉄、ソフトバンク子会社で自動運転事業を手掛ける「ボードリー」、事故時の緊急通報などの事業を担う「プレミア・エイド」の４社。２６年度も最大２０台に拡大して実証実験を行う。

また、来年１月も神戸市でも「レベル２」で実証実験を開始する。日産のイバン・エスピノーサ社長は３日の記者発表会で、「全国の多くの地域に加え、将来的には世界に、この技術とサービスを広げたい」と話した。