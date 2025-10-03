向井康二がラウールを絶賛した理由とは？ 『旅するSnow Man』で満喫した2人の“夏休み”をリポート
Snow Manが出演するトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）の第6話となる「Travel 6」が、9月28日に放送・配信されました。
『旅するSnow Man』は、Snow Manのメンバーが沖縄、九州、四国、本州の全国10カ所を巡り、北海道を目指して日本列島を縦断する番組。7月27日から放送・配信がスタートし、テレビ放送をはじめ、HuluやTVerでの配信、ディズニープラスで未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信が行われています。
旅のテーマに「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」を掲げ、メンバーの素の表情が見られる番組として人気です。今回の「Travel 6：『夏休み』にやりたいこと 〜静岡篇〜」には、ラウールさんと向井康二さんが出演。東海地方まで進み、2人は静岡を巡る旅を満喫しました。
※以下、「Travel 6」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
浜松城では、思いの丈を城の上から叫ぶことになり、ラウールさんは「口内炎痛過ぎ」とまさかの絶叫。すかさず向井さんがツッコミを入れるなど、抜群のコンビネーションを披露しました。
浜松城を楽しんだ後は、ランチとして地元の名物グルメ・浜松餃子の名店である「福みつ」へ。キャベツがたっぷり入った野菜のあんと薄皮を楽しめる浜松餃子をいただきました。パリッとした食感の餃子を食べた2人は、「うま！」と大興奮。すぐに完食して、次なる目的地へ移動します。
おなかが満たされたラウールさんと向井さんは、浜名湖でアクティブな体験をすることに。2人で仲良く「ネッシーボート」に乗り、力を合わせて操縦し湖を探索します。意外な乗り物でテンションが上った2人は、浜松餃子に続いて名物の静岡おでんを堪能。おいしいご当地グルメを食べながら、より絆を強めることに成功します。
互いの活動を認め合った2人は、最後に手持ち花火を楽しむことに。美しい花火を見ながら「また旅しようぜ」と誓い、番組は終了しました。今回の「Travel 6」では、移動中でもとにかく2人がさまざまなトークを展開。会話のテンポ感がよく、ファン以外の視聴者が見ても楽しめる内容となっています。
10月5日の次回放送では、深澤辰哉さん・宮舘涼太さんが群馬県を旅します。観光スポットが多い群馬で、どんな旅を見せてくれるのか注目です。
Travel 7：10月5日
Travel 8：10月19日
Travel 9：10月26日
Travel 10：11月2日
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
ラウールさんと向井さんがまず向かったのは、観光名所となる浜松城です。徳川家康をはじめ、歴代城主の多くが江戸幕府の重鎮となったことで"出世城"と呼ばれる浜松城。2人は1つの日傘で仲良く移動しながら、歴史的な建造物をしっかりと見学します。
静岡おでんを囲みながら、ラウールさんと向井さんは互いの活動について語りました。ラウールさんは、アジアを舞台とした向井さんの俳優業を称賛。また、向井さんも海外でモデルとして成功したラウールさんに対して「年下だけど尊敬できる人って少ないと思う」と最大限のリスペクトを送りました。
今後の放送、配信スケジュール
