【紀ノ国屋】エコロジーバッグ誕生30周年！ 30色の「コンパクトバッグ」が数量限定で登場
紀ノ国屋のエコロジーバッグの30周年を記念し、30色におよぶカラーバリエーションの「コンパクトバッグ」が登場！ 10月11日より店舗にて順次販売、公式オンラインストアでは10月8日より先行販売されます。
今回は全30色のカラーバリエーションが登場。うち29色は全店舗共通で、残る1色は店舗限定カラーとして、各店舗や業態ごとに異なる全9色が展開されます。
30周年限定カラーのエコロジーバッグはバリエーション豊富！東京都推進の「マイバッグキャンペーン」に賛同して誕生した、紀ノ国屋のエコロジーバッグ。これまでにもさまざまなバリエーションが登場し、毎度人気を博しています。今回登場した『コンパクトバッグ』（各税込1298円）は、約タテ31×ヨコ44×マチ20cmの大きさで、2Lペットボトルもすっぽり入る大きさ。耐荷重は約5kgなので、買い物でも大活躍しそう。使わないときはコンパクトに折りたためるため、普段のバッグに常備してもかさばりません。
店舗限定カラーも！ 公式オンラインストアは先行販売実施紀ノ国屋のエコロジーバッグ30周年記念、『コンパクトバッグ』（各税込1298円）は、10月11日より店舗にて順次販売されます。公式オンラインストアでは10月8日より先行販売開始。
