「泣ける」愛沢えみり、“息子のお宮参り”ショット公開「天女みたいに美しい」「奇跡のイケメン」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは10月2日、自身のInstagramを更新。息子のお宮参りで着物姿を披露しました。
「泣ける、可愛い」愛沢さんは「息子のお宮参りでした スクスクと育ってくれてありがとう。 私の元に来てくれてありがとう」とつづり、7枚の写真を載せています。着物を着て息子のお宮参りをする姿を披露。4枚目からは娘も登場し、家族との仲むつまじい姿を載せています。
コメントでは「泣ける、可愛い」「家族写真が素敵過ぎます」「天女みたいに美しい」「美しいママと美しい赤ちゃん」「美と愛が溢れてる」「本当に可愛すぎて同じ人間？ってなる時ある」「いつ見ても素敵でほっこり家族」「新入り奇跡のイケメン」と、絶賛の声が集まりました。
9月には37歳の誕生日も自身のInstagramで家族ショット以外にも美しい姿を見せている愛沢さん。9月1日には「37歳を迎えました」とつづり、37歳になったことを報告した愛沢さん。ミニ丈の黒いドレスを着用してケーキを持ったバースデーショットを載せていました。興味のある人はチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)
