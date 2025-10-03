KEY TO LITが表紙を務める『Eye-Ai』＋Vol.12が10月17日（金）にザ・ショットより発売される。

【画像】KEY TO LITと中島健人のアイドル全開なグラビア

表紙に登場するのは現在全国ライブツアー中のKEY TO LIT。ハロウィンの季節に、日本の文化を海外にもお届けする英文誌にふさわしい和装衣装で登場した。結成から現在までを振り返り、ライブツアー、それを終えた先の目標についてまでたっぷりとトークも掲載されている。全12ページにわたる大ボリュームの特集のうち、1ページは日本語対訳がついており、海外ファンだけでなく国内の読者も楽しめる内容となっている。

中面には中島健人も登場。赤バックにクールに決めた表情を見せるグラビアが掲載。独自の世界観を武器に突き進む中島は新曲をリリースするにあたり、決意表明だとする今作に込めた思いを語った。今年訪れた海外でのエピソードも深掘り。特にパリ滞在時に、両親の写真をオマージュして撮影したという秘話は、ファン必読の内容となっている。

『Eye-Ai』は、日本の芸能・文化を英語で伝える唯一の雑誌として、長年にわたり日本と海外の架け橋となってきた。今号も、世界中の読者に向けて日本のエンターテインメントの最新情報を届ける一冊に仕上がっている。

Eye-Ai（あいあい）＋Vol.12© Eye-Ai／あいあい

（文＝リアルサウンド ブック編集部）