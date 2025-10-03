²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¡ÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿³«Êü´¶
¡¡º£²ó¤ÎÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤Î¡ÖÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£²áµî¤Ë¼èºà¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À®Ä¹¤ÎÀ×¤ò¼¨¤½¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥³¡¼¥¹¤Î»ý¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï10ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê305¥ä¡¼¥É¡Ë¡£µ÷Î¥¤ÏÃ»¤á¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤â¹¤¤¾å¡¢¥³¡¼¥¹¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡½¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«Ä«¥¤¥Á¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ç¥í¤ò¤¿¤¿¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î½ªÈ×¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÀÄÂ©ÅÇÂ©¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë²ó¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅª¤ä¤µ¤·¤¤10ÈÖ¤Ç¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤ß¤ÁºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤Ï¹¥¥¹¥³¥¢¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢13ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê115¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¤½¤Ð3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¡¼¡Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡Ä¡Ë¡£Â³¤¯14ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê332¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀä·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¼ÏÑ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤¯Â©¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤Ï³°¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤òÂ³¤±¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ï50¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥Õ40Âæ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÀïÎ¬Åª¤ÊÀß·×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼èºàÆü¤Ï±«Í½Êó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï²÷À²¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤ò½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃæÂ¼ÏÂ´îÉû»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¬±¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¤¿¤á¤ËÅÓÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¸åÂ³¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼êºÝ¤è¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÎ¸¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½©¤ÎÌ£³Ð¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä
¢¡ÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹
¡¡Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»ÔÅìÌî³ÙÄ®1420¡£Ä¹ºêÆ»¤ÎÅì¤½¤Î¤®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó20Ê¬¡£0957¡Ê55¡Ë3131¡£
ÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥°¥ë¥á
¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö½©Åáµû¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È¤¤Î¤³¥Ñ¥¹¥¿¡¡¤Î¤ê¥½¡¼¥¹¡×¡Ê1600±ß¡Ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âºÇ¹â¤À¡£¥È¡¼¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤Æ¤¢¤ë¤Î¤âµ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÅ´ÈÄ¾Æ¤Äê¿©¡×¡Ê1800±ß¡Ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥Ã¥×¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£