¡ÖPopteen¡×¡ß¡Öegg¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ëÈ¯·¡¤¹¤ë¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷
¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPopteen¡×¤È¡Öegg¡×¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥³¥é¥Ü»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡õ»ïÌÌ¤ò¤«¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡ØPopteen vs egg MODELS CRUSH¡Ê¥â¥Ç¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î20»þ00Ê¬¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î½é²óMC¤Ï¡¢¸µ¡ÖPopteen¡×¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤È¡¢¡Öegg¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëZÀ¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£¼çÂê²Î¤ÏILLIT¤Î³Ú¶Ê¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«»öÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï!?¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥®¥ã¥ë¤¿¤Á
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤â¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¡º£²óÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ØPopteen vs egg MODELS CRUSH¡Ê¥â¥Ç¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥Æ¥£¡¼¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡ÖPopteen¡×¤È¡Öegg¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü»¨»ï¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤È»ïÌÌ¤ò¤á¤°¤ë¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î»ïÌÌÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡£
¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¡ÖPopteen¡×¡Öegg¡×¥â¥Ç¥ë20Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Æó»ï¹çÆ±¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖPopteen ¡õ egg Æó»ï¹çÆ±ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ò¸£°ú¤·¡¢10Âå¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÖPopteen¡×¤È¡Öegg¡×¡£SNS»þÂå¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤ËµÙ´©¤ÎÆ»¤âÊâ¤ó¤À¥é¥¤¥Ð¥ë»ïÆ±»Î¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÆ´¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½é²óMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¡ÖPopteen¡×¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤È¡¢¡Öegg¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëZÀ¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£¤È¤â¤Ë¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¡¢¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¡Øegg¡Ù¤È¡ØPopteen¡Ù¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤Ç»¨»ï¥«¥é¡¼¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö10Ç¯Á°¤Ï¥Ð¥È¥ë´ë²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿egg¤ÈPopteen¤ÎÌ´¤Î¥®¥ã¥ëÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÆ±¤¸¥®¥ã¥ë¤Ç¤â¡Øegg¡Ù¤È¡ØPopteen¡Ù¤ÎÌÓ¿§¤Î°ã¤¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤â¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥é¥Ü»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡õ»ïÌÌ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤°¤ëËÜµ¤¤Î¾¡Éé¡¢¥â¥Ç¥ëÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤äÎÞ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢»¨»ï¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤È¡ÈÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡É¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿ßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÚÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
egg ¤È Popteen ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤Ç»¨»ï¥«¥é¡¼¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È/¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥¯¤¬Àè¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃ¸¢¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï»Øº¹¤·¤ä¾®¤µ¤¤´ë²è¤Î²¼ÀÑ¤ß¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤äÊÔ½¸Éô¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ú¡¼¥¸¿ô¤ä¥«¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜµ¤¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤À·Ð¸³¤ä»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
10Ç¯Á°¤Ï¥Ð¥È¥ë´ë²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥È¥ë´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
º£¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿egg¤ÈPopteen¤ÎÌ´¤Î¥®¥ã¥ëÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª Æ±¤¸¥®¥ã¥ë¤Ç¤âegg¤ÈPopteen¤ÎÌÓ¿§¤Î°ã¤¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È/¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î»ïÌÌ¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Î¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â»¨»ï¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤ÆËÜ²°¤µ¤ó¤ËÊÂ¤ó¤À»þ¤Î´¶Æ°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡ÚILLIT ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
º£²ó¡¢ILLIT ¤Î³Ú¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Ï¡¢¾¯½÷¤Î¤¤é¤á¤¤äÑ³¤µ¡¢¿¿²Æ¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤½Ö´Ö¡¢ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤â¤¹¤Ù¤ÆÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤âÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¡£10 Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº£¡¦¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¤¤é¤á¤¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Îº¢¤Î²Æ¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤â¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã
