Àä¹¥Ä´¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄ©¤ó¤ÀÂçÂ¼ÏÑCC¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹ Èþ¤·¤¯¤âà¥¯¥»¶¯á¤Î¹âÎï¼Ç¤Ï¡Ö¶å½£¶þ»Ø¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡¡²ñ¿´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¸å¤Ï3¥Ñ¥Ã¥ÈÏ¢È¯¤Ç¡Ä
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¡Ö¥¹¥³¥¢100¡¢90¡¢80¤ÎÊÉ¤ËÄ©Àï¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸80Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹É®¼Ô¤¬¡ÖÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼俱³ÚÉô¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¡×¡ÊÄ¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¡Ë¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£ÂçÂ¼ÏÑ¤ÎÀÄ¤¤³¤¸¶¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ê¤¹ÎÐÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏŽ¢¶å½£¶þ»Ø¤Î»Å¾å¤¬¤êŽ£¡Ê»³¸ý¿·°ìÉû»ÙÇÛ¿Í¡Ë¡£Àä¹¥Ä´¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤â¡¢Èþ¤·¤¯¤âÊÊ¤¬¶¯¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¹¶Î¬¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¢£ÃÓ±Û¤¨¡¢2¥ª¥ó¡¢µ¤Ê¬¾å¡¹¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼
¡¡¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄê¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹11ÈÖ¥í¥ó¥°(¥Ñ¡¼5)¡£±¦¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î°ìÂÇÌÜ¤Ï¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¯¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¹¶¤á¤ÆÃÓ±Û¤¨¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£2ÂÇÌÜ¤Ï²Æ¾ì¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À4ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç2¥ª¥ó¡£Ã»¤¤¾å¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¡£µ¤Ê¬¾å¡¹¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¯OB¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨44¡ó¡¢¥Ü¥®¡¼¥ª¥óÎ¨100%¤â¾å½ÐÍè¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬44¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¾Úº¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢3¥Ñ¥Ã¥È¤¬¿ô¤¨¤ë¤³¤È4²ó¡£Á´44ÂÇ¤Î¤¦¤Á¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤¬22ÂÇ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Þ¤¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹¥Ä´¤À¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¤âµ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÆñ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥°¥ê¡¼¥óÌÌ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÏÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¹âÎï¼ÇÆÈÆÃ¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÇÌÜ¤òÆÉ¤ß¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ÌÀÚ¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¢£ÀïÎ¬Åª¥³¡¼¥¹Àß·×¡¢ºÆÄ©Àï¤òÀÀ¤¦
¡¡¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¤Î¹¶Î¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¯¤âà¥¯¥»¶¯á¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¹¶Î¬¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤«ÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¡¼¥¹Àß·×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼俱³ÚÉô¤Î¥Ë¥å¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¥Ï¡¼¥Õ45¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¤È¤Î¹ç·×¤Ç¥¹¥³¥¢89¡£Ä¾¶á3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï89(49-40)¡¢89(45-44)¡¢88(42-46)¤È°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡×¤Çºò²Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿»ØÆ³¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÌÌ¤Ç·ìÆù¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÈ¾ÌÌ¡¢²ÝÂê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¼ÂÁ©Îý½¬¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥È¤ËÇº¤ß¡ÄÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¼ÇÌÜ¤Ë
¢£ÂçÂ¼ÏÑ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹
Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»ÔÅìÌî³ÙÄ®1334¡£Ä¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÅì¤½¤Î¤®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó20Ê¬¡£Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»ÔÅìÌî³ÙÄ®1334¡£0957¡Ê55¡Ë7151¡£Îý½¬¾ì¤¬Ä«£¶»þÈ¾¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¤Ë½½Ê¬¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£¥°¥ë¥á
¡¡¥é¥ó¥Á¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¸æÁ·¡×¡Ê1750±ß)¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ÈÆù¸ü¤ÎÆÚÆù¤¬¿©Íß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡¹âÎï¼Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤»¤¤¤«¡¢¸åÆü¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¼ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£²ÝÂê¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÇº¤à¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Í¤Ð¡Ä¡£