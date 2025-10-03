いよいよ佳境の欧州予選。10月の全対戦スケジュールと気になるドイツとイタリアの行方【北中米ワールドカップ】
いよいよ佳境を迎える北中米ワールドカップのヨーロッパ予選。なかでも気になるのはドイツとイタリアの行方だろう。
グループAのドイツは今予選初戦でいきなりスロバキアに敗戦。続くホームの北アイルランド戦を３−１とモノにしたものの、２試合を消化して３位に甘んじている。もはや１敗も許されない状況下で10月に連勝できるか。
ナーゲルスマン監督の下、10日のルクセンブルク戦、13日の北アイルランド戦に向けて招集された24名には当然ながらキミッヒ、ヴィルツら常連組が含まれる。ムシアラやハバーツなどが負傷離脱中で苦しい側面もあるが、きっちりと勝点６を積み上げたい。
グループIのイタリアは４試合を消化して２位。ここまで５戦全勝の首位ノルウェーを勝点６差、得失点16差で追っており、首位通過の可能性をまだ残している。
その希望を膨らませる意味でも、11日のエストニア戦、14日のイスラエル戦に連勝してノルウェーにプレッシャーをかけたい。先月５−４と打ち合いを演じたイスラエルとのホームゲームはポイントのひとつになりそうだ。
W杯予選から追放の可能性も報じられるイスラエルの行方も気になるところだ（パレスチナ占領地で続くジェノサイドに対処するために必要な対応として）。
ちなみに、欧州予選のグループA〜Lの順位表と、10月の全対戦カードは以下のとおりだ。
【グループA】
１位 スロバキア 勝点６／２勝０分０敗／３得点・０失点
２位 北アイルランド 勝点３／１勝０分１敗／４得点・４失点
３位 ドイツ 勝点３／１勝０分１敗／３得点・３失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分１敗／１得点・４失点
10月10日（左がホームチーム、以下同）
北アイルランド − スロバキア
ドイツ − ルクセンブルク
10月13日
北アイルランド − ドイツ
スロバキア − ルクセンブルク
【グループB】
１位 スイス 勝点６／２勝０分０敗／７得点・０失点
２位 コソボ 勝点３／１勝０分１敗／２得点・４失点
３位 スウェーデン 勝点１／０勝１分１敗／２得点・４失点
４位 スロベニア 勝点１／０勝１分１敗／２得点・５失点
10月10日
コソボ − スロベニア
スウェーデン − スイス
10月13日
スロベニア − スイス
スウェーデン − コソボ
【グループC】
１位 デンマーク 勝点４／１勝１分０敗／３得点・０失点
２位 スコットランド 勝点４／１勝１分０敗／２得点・０失点
３位 ギリシャ 勝点３／１勝０分１敗／５得点・４失点
４位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分２敗／１得点・７失点
10月９日
ベラルーシ − デンマーク
スコットランド − ギリシャ
10月12日
スコットランド − ベラルーシ
デンマーク − ギリシャ
【グループD】
１位 フランス 勝点６／２勝０分０敗／４得点・１失点
２位 アイスランド 勝点３／１勝０分１敗／６得点・２失点
３位 ウクライナ 勝点１／０勝１分１敗／１得点・３失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分１敗／１得点・６失点
10月10日
アイスランド − ウクライナ
フランス − アゼルバイジャン
10月13日
アイスランド − フランス
ウクライナ − アゼルバイジャン
【グループE】
１位 スペイン 勝点６／２勝０分０敗／９得点・０失点
２位 ジョージア 勝点３／１勝０分１敗／５得点・３失点
３位 トルコ 勝点３／１勝０分１敗／３得点・８失点
４位 ブルガリア 勝点０／０勝０分２敗／０得点・６失点
10月11日
ブルガリア − トルコ
スペイン − ジョージア
10月14日
トルコ − ジョージア
スペイン − ブルガリア
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点６／２勝０分０敗／８得点・２失点
２位 アルメニア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・６失点
３位 ハンガリー 勝点１／０勝１分１敗／４得点・５失点
４位 アイルランド 勝点１／０勝１分１敗／３得点・４失点
10月11日
ハンガリー − アルメニア
ポルトガル − アイルランド
10月14日
アイルランド − アルメニア
ポルトガル − ハンガリー
【グループG】
１位 オランダ 勝点10／３勝１分０敗／14得点・３失点
２位 ポーランド 勝点10／３勝１分１敗／８得点・４失点
３位 フィンランド 勝点７／２勝１分２敗／６得点・８失点
４位 リトアニア 勝点３／０勝３分２敗／５得点・７失点
５位 マルタ 勝点２／０勝２分３敗／１得点・12失点
10月９日
フィンランド − リトアニア
マルタ − オランダ
10月12日
リトアニア − ポーランド
オランダ − フィンランド
【グループH】
１位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点12／４勝０分１敗／11得点・３失点
２位 オーストリア 勝点12／４勝０分０敗／９得点・２失点
３位 ルーマニア 勝点７／２勝１分２敗／10得点・６失点
４位 キプロス 勝点４／１勝１分３敗／５得点・７失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分５敗／１得点・18失点
10月９日
オーストリア − サンマリノ
キプロス − ボスニア・ヘルツェゴビナ
10月12日
サンマリノ − キプロス
ルーマニア − オーストリア
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点15／５勝０分０敗／24得点・３失点
２位 イタリア 勝点９／３勝０分１敗／12得点・７失点
３位 イスラエル 勝点９／３勝０分２敗／15得点・11失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分４敗／５得点・13失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分５敗／３得点・25失点
10月11日
ノルウェー − イスラエル
エストニア − イタリア
10月14日
エストニア − モルドバ
イタリア − イスラエル
【グループJ】
１位 北マケドニア 勝点11／３勝２分０敗／11得点・２失点
２位 ベルギー 勝点10／３勝１分０敗／17得点・４失点
３位 ウェールズ 勝点10／３勝１分１敗／11得点・６失点
４位 カザフスタン 勝点３／１勝０分４敗／３得点・11失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分５敗／０得点・19失点
10月10日
カザフスタン − リヒテンシュタイン
ベルギー − 北マケドニア
10月13日
北マケドニア − カザフスタン
ウェールズ − ベルギー
【グループK】
１位 イングランド 勝点15／５勝０分０敗／13得点・０失点
２位 アルバニア 勝点８／２勝２分１敗／５得点・３失点
３位 セルビア 勝点７／２勝１分１敗／４得点・５失点
４位 ラトビア 勝点４／１勝１分３敗／２得点・６失点
５位 アンドラ 勝点０／０勝０分５敗／０得点・10失点
10月11日
ラトビア − アンドラ
セルビア − アルバニア
10月14日
アンドラ − セルビア
ラトビア − イングランド
【グループL】
１位 クロアチア 勝点12／４勝０分０敗／17得点・１失点
２位 チェコ 勝点12／４勝０分１敗／11得点・６失点
３位 フェロー諸島 勝点６／２勝０分３敗／４得点・５失点
４位 モンテネグロ 勝点６／２勝０分３敗／４得点・９失点
５位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分５敗／２得点・17失点
10月９日
チェコ − クロアチア
フェロー諸島 − モンテネグロ
10月12日
フェロー諸島 − チェコ
クロアチア − ジブラルタル
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
