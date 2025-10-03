舞台『忘却バッテリー』千早瞬平役・櫻井圭登、体調不良により降板 代役に大見拓土
田中涼星と荒牧慶彦がW主演を務める舞台『忘却バッテリー』は3日、公式サイトで出演している櫻井圭登の体調不良による降板と、大見拓土が代役を務めることを発表した。
【制服】千早瞬平役の櫻井圭登
公式サイトでは「出演者に関する重要なお知らせ」とし「舞台『忘却バッテリー』に千早瞬平役として出演を予定しておりました櫻井圭登さんにつきまして、体調不良により一定期間の休養が必要となり、やむを得ず降板することとなりました」と報告。「つきましては、櫻井圭登さんに代わり千早瞬平役として、新たに大見拓土さんがすべての公演に出演いたします」と伝えた。
続けて「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、直前の発表となりご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます」「キャスト・スタッフ一丸となって全力を尽くし、精一杯努めさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
また「今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様にはチケット代金の払い戻しを実施いたします」とし、公式ページで概要を案内した。
櫻井の所属事務所も公式サイトで「弊社所属の櫻井圭登につきまして、体調不良により一定期間の休養が必要となりましたため、舞台『忘却バッテリー』への出演を降板することとなりました」「公演を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と発表した。
今作は、2018年より『少年ジャンプ＋』で連載されているみかわ絵子氏による漫画『忘却バッテリー』を初めて舞台化したもの。2.5次元舞台で活躍する田中と荒牧がW主演を務める。10月10日に東京・天王洲 銀河劇場で開幕する。
【制服】千早瞬平役の櫻井圭登
公式サイトでは「出演者に関する重要なお知らせ」とし「舞台『忘却バッテリー』に千早瞬平役として出演を予定しておりました櫻井圭登さんにつきまして、体調不良により一定期間の休養が必要となり、やむを得ず降板することとなりました」と報告。「つきましては、櫻井圭登さんに代わり千早瞬平役として、新たに大見拓土さんがすべての公演に出演いたします」と伝えた。
また「今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様にはチケット代金の払い戻しを実施いたします」とし、公式ページで概要を案内した。
櫻井の所属事務所も公式サイトで「弊社所属の櫻井圭登につきまして、体調不良により一定期間の休養が必要となりましたため、舞台『忘却バッテリー』への出演を降板することとなりました」「公演を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と発表した。
今作は、2018年より『少年ジャンプ＋』で連載されているみかわ絵子氏による漫画『忘却バッテリー』を初めて舞台化したもの。2.5次元舞台で活躍する田中と荒牧がW主演を務める。10月10日に東京・天王洲 銀河劇場で開幕する。