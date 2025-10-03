モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優（26）が10月2日、Instagramのストーリーズを更新。夫でタレントの大倉士門（33）が「世界で一番」と絶賛した手料理を披露した。

【映像】夫・大倉士門が絶賛したみちょぱの手料理（複数カット）

2022年10月22日に大倉と結婚したみちょぱ。これまでにも「ミーの料理は天才や」と大倉がコメントした、贅沢にカニを使った豪華な手料理や塩ダレ天津飯、大倉の大好物だというオムライス、大学芋やピーマンの肉詰めに加えて、ピーマン嫌いの自分のために作ったというシイタケの肉詰めなどの手料理をSNSで披露している。

大倉士門、妻・みちょぱの手料理を公開

2025年10月2日には、大倉がInstagramのストーリーズを更新。「嫁の作る青椒肉絲は 世界で一番美味しいです」とみちょぱの手料理を公開している。

みちょぱは、その投稿をリポストする形で「ちなみにあたしは いまだにピーマン（パプリカも）食べれない子供舌なので 青椒肉絲作るときはもう1品メイン作ります」と、この日のメニューの裏話を明かしている。（『ABEMA NEWS』より）