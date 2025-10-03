高木豊、田中将大が日米通算200勝を達成できると思った瞬間「なぜ俺が勝てるだろうと思ったかというと…」

高木豊、田中将大が日米通算200勝を達成できると思った瞬間「なぜ俺が勝てるだろうと思ったかというと…」