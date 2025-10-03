¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¼çË¤¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¡·èÀï¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤ºÂç¶½Ê³¡ÖºÇ¹â¤ÎÌîµå¤À¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤À¡ª¡×
¡¡£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤«¤é¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¼çË¤¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬»î¹ç¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡££µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£²ÂÇÅÀ¤Ç£²´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤ÎÌîµå¤À¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤À¡£ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Û¤ÉÈæÎà¤Î¤Ê¤¤³¹¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£²¶¤¬Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é±¿¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ³°Ìî¤«¤é¤Î¥ä¥¸¤òÀµÄ¾¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤è¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÇ®µ¤¤òÁÛÁü¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î£Î£Æ£Ì¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¶ÃØ³¤·¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Æ°Êª¤ÎÝ£¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤â¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£´Ëü¿Í¡¢£´Ëü£µ£°£°£°¿Í¤¬¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿¤ò¶«¤Ö¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤Ç´¶¤¸¤¿¤¢¤ÎÇ®µ¤¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¤¿¡£