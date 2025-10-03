◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第１節 Ａ東京―宇都宮（３日、東京・トヨタアリーナ東京）

Ｂリーグ１０季目の開幕を前に、島田慎二チェアマンが会場のトヨタアリーナ東京で取材に応じた。開幕を直前に控え、「来シーズンからＢ革新は始まるが、シンボリックな変化があるわけではない。毎年、少しずつ進化を続けてきた。大事なことは常に前年超えしていくこと。去年の入場者数や事業規模を超えつつ、代表強化にも貢献していかないといけない。そこも含めて、強度の高いシーズンにしていきたい」と思いを語った。

今季開幕戦の舞台は、この日開業を迎えた新アリーナ。「１０年の節目で、東京にこれだけのアリーナができたことは大きい」と感慨深く話した。楕円（だえん）型のアリーナとなっており、全ての席からバスケットコートが見えやすい設計となっている。国内アリーナでは初の２層リボンビジョンを設置し、上層は実寸の自動車も映し出すことのできる、国内最大級の高さ２メートルを誇る。名古屋にもＩＧアリーナが開業したばかり。「代表戦誘致をするときに、どんどん使っていくことも考えている。Ｂリーグ的にも、代表的にもこのアリーナは存在感を発揮していく」と期待を寄せた。

２０１２年に千葉ジェッツふなばし代表取締役社長に就任。Ｂリーグの前身である日本プロバスケットボールリーグ時代からバスケ界を見守ってきた。「（プロリーグが）２リーグあって、一緒になることがあり得ない時代からスタートしている。Ｂリーグができたことも画期的だった」と１０年前を振り返った。ジェットコースターのような１５年とこれまでのバスケ界を表した。「Ｂ革新に向けていい流れを作って、地に足をつけて年々しっかり成長を遂げていける次の１０年にしていきたい」と今後に向けて話した。