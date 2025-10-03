３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。

コメンテーターとして緊急生出演の元外相・田中真紀子氏はＭＣの宮根誠司氏に「あんまり盛り上がってないようですが。いかがでしょう？」と聞かれると「全然、盛り上がってない。みんな、興味ないですね」とバッサリ。

「この（総裁候補の）５人、全然興味ない。１人だけいますけど」と話した上で「今月末にもアメリカ大統領が日本に来られるって話もありますし、ガザ、ウクライナの外交問題もありますし、国内の財政再建、物価高の問題ももちろんあります。その問題に今から、明日から対応する能力、知識がないとダメですね」と続けた。

その上で「それらはこの方々じゃあ…。私は林芳正くん以外はないと思います」と唯一、林氏の名前をあげると「彼は総合力はある。ただし、あの人は参議院（議員）を３０年間もやっていて、のんびりしててね。参議院は当選したら６年間、ああ〜良かったでソファーにふんぞり返って（議員で）いられる。衆議院はそうはいかない。いつ解散するか分からないから。それはこの方にはないから、とっても損をしておられる」と付け加えた。

その上で「でも、お人柄もいいし、頭もいいし、よくできた方ですよ。育ちもいいし。この方しかいない」と言い切っていた。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎