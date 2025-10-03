心臓の左右の部屋を区切る壁に生まれつき穴があいている状態（心房中隔欠損症）の新しい手術方法が、高知県内で初めて高知市の病院に導入されました。



高知市の近森病院は9月22日、心房中隔欠損症に対してカテーテルを使った新しい手術方法を導入し、60代男性と80代女性の2人の手術を行いました。

心房中核欠損症とは、心臓の左右の部屋を区切る壁に生まれつき穴が開いている状態のことで、出生児の約1500人に1人が発症しています。正常な心臓では、肺で酸素を含んだ血液が左心房から左心室を経て全身を巡ったあとに、右心房から右心室を経て肺に送られますが、穴があいていることによって左心房の血液が右心房へと流れてしまいます。

治療をせず、この状態が続くと心臓や肺に負担がかかり、心不全や不整脈の原因となることがあります。高知で初めての導入となった手術方法は、カテーテルを通して傘状の閉鎖栓デバイスを使って心臓の穴をふさぐもので、1時間程度で終了する比較的簡単で低リスクな方法です。



これまで中四国では岡山・徳島でしか治療できなかったこともあり、「重症でなければ経過観察で大丈夫だろう」と治療しない人も多かったということで、近森病院ではリスクの少ない方法で治療につながればとしています。

