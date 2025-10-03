アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

東京時間17:55現在

香港ハンセン指数 27140.92（-146.20 -0.54%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26761.06（+382.67 +1.45%）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8987.37（+41.43 +0.46%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80985.81（+2.50 +0.00%）



３日のアジア株は総じて上昇。全般的に前日の米株高を背景に堅調な推移を見せた。台湾株は大幅続伸。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の大幅高などを受けて、半導体関連株を中心に買いが広がった。中国本土市場、韓国市場は休場。



香港ハンセン指数は反落。再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が買われる一方で、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、複合企業の中国中信（シティック）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。バイオテクノロジー会社のメソブラスト、探鉱採掘サービス会社のフォーテスキュー、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、補聴器メーカーのコクレアが買われる一方で、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、乳業メーカーのａ２ミルクが売られた。

